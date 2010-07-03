Лекция доктора Мясникова на площадке "Здоровая Москва" собрала рекордное количество гостей

Фото: департамент здравоохранения города Москвы

Более 300 человек пришли на лекцию врача, известного теле-и радиоведущего Александра Мясникова парке "Митино" на площадке "Здоровой Москвы".

На полуторачасовой встрече доктор рассказал о главных правилах здорового образа жизни.

"Одно из важных правил здорового рациона – это регулярный завтрак. Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. Каждому человеку рекомендуется съедать в день более 400 грамм овощей и фруктов в день, это порядка пяти порций. Снизить количество соли в продуктах до 5 грамм в день. Обязательный элемент здорового образа жизни – физическая активность от 30 минут ежедневно", – приводятся слова Мясникова на сайте Горздрава.

Лекции врачей и экспертов ежедневно проходят на площадках в 13 парках столицы. Общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тысяч.

Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там горожане могут измерить артериальное и глазное давление ,проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

Любой желающий может пройти маршрут здоровья "10 тысяч шагов к жизни" под руководством инструктора по здоровому образу жизни. Акция проходит каждое воскресенье с 10:30 до 14:30. По дороге посетители могут измерить давление и узнать, как правильно пользоваться тонометром в домашних условиях.

