В Москве планируют создать квартал "умных домов"

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Сбер совместно с девелоперами "Инград" объявили о планах строительства в Москве квартала с "умными домами". Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Инновационный квартал премиум-класса получит название Foriver. Отмечается, что в его рамках будет создана единая автоматизированная система, которая обеспечит жителям единое цифровое пространство и гарантию безопасности.

Технологические сервисы "Умный город" будут спроектированы подразделением "Сбербанк-телеком". По словам вице-президента компании Вячеслава Цыбульникова, система позволит жителям снизить оплату ЖКУ, сэкономить ресурсы девелоперов и повысить продажи.

Ранее IT-эксперт антивирусной компании ESET Станислав Жураковский рассказал, что экономия средств при покупке систем умного дома, а также небрежное отношение к подбору паролей может значительно облегчить доступ воров в квартиру.

По его словам, есть два типа атак на устройства системы умного дома, среди которых целевые, когда злоумышленников интересует конкретный человек, и автоматизированные, когда хакерам известна массовая уязвимость устройств и они намерены скомпрометировать их как можно больше.