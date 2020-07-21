Мобильный флюорограф снова заработает в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильный флюорографический комплекс возвращается к плановой работе в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного врача больницы "Кузнечики" Юлию Карагодину.
Она отметила, что записаться на процедуру можно уже сейчас. Карагодина подчеркнула, что возможность предварительной записи позволит соблюдать правила санитарной безопасности. В частности, после каждого пациента оборудование будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.
"Работа мобильного флюорографа в первое время будет носить целевой характер. Мы направляем мобильный комплекс в поселения, где гражданам необходимо пройти процедуру", – отметила Карагодина.
Он добавила, что мобильный комплекс отправится в поселения Кленовское, Краснопахорское и Щаповское. Кроме того, он будет принимать пациентов поликлиники поселения Рязановского (поселок Знамя Октября).
Мобильный комплекс оснащен современным диагностическим оборудованием, которое не уступает по возможностям аналогичным аппаратам московских поликлиник. Сообщается, что на территории ТиНАО работает несколько мобильных комплексов для взрослых и детей. Записаться на прием можно в подразделениях больницы "Кузнечики" через информационные киоски.
Ранее стало известно, что в поселении Кокошкино построят поликлинику с использованием BIM-технологий. Сообщается, что в ныне существующем медицинском учреждении, расположенном в поселении, не хватает рентген-аппарата и более сложного диагностического оборудования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: