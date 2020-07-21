Мобильный флюорограф снова заработает в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильный флюорографический комплекс возвращается к плановой работе в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного врача больницы "Кузнечики" Юлию Карагодину.

Она отметила, что записаться на процедуру можно уже сейчас. Карагодина подчеркнула, что возможность предварительной записи позволит соблюдать правила санитарной безопасности. В частности, после каждого пациента оборудование будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

"Работа мобильного флюорографа в первое время будет носить целевой характер. Мы направляем мобильный комплекс в поселения, где гражданам необходимо пройти процедуру", – отметила Карагодина.

Он добавила, что мобильный комплекс отправится в поселения Кленовское, Краснопахорское и Щаповское. Кроме того, он будет принимать пациентов поликлиники поселения Рязановского (поселок Знамя Октября).

Мобильный комплекс оснащен современным диагностическим оборудованием, которое не уступает по возможностям аналогичным аппаратам московских поликлиник. Сообщается, что на территории ТиНАО работает несколько мобильных комплексов для взрослых и детей. Записаться на прием можно в подразделениях больницы "Кузнечики" через информационные киоски.

Ранее стало известно, что в поселении Кокошкино построят поликлинику с использованием BIM-технологий. Сообщается, что в ныне существующем медицинском учреждении, расположенном в поселении, не хватает рентген-аппарата и более сложного диагностического оборудования.