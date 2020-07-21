Эксперт отметил необходимость строительства Юго-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство Юго-Восточной хорды необходимо для улучшения транспортной ситуации в столице. Об этом рассказал Агентству "Москва" архитектор, один из авторов проекта МЦК Тимур Башкаев.

По его словам, хорда увеличит связанность территорий.

"Это, пожалуй, одна из самых важных задач для современного мегаполиса, современной транспортной системы, личного и общественного транспорта. Понятно, что общественный транспорт доминирует, но и личный транспорт важен, поэтому и проект важен", – отметил архитектор.

Башкаев подчеркнул важность того, чтобы это встраивалось в общепринятую мировую систему хайвеев и улиц.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Длина Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит порядка 36 километров, из них 6,5 километра – это реконструкция участков улиц Каспийской и Шоссейной.

В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта. Проектная документация уже согласована Москомархитектурой.

Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения.