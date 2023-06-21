Сергей Левкин: строительство школы на 725 мест началось в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство школы, рассчитанной на 725 мест, началось в поселении Сосенском. Она будет находиться на проспекте Куприна, земельном участке 30/9, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров.

"На первом этаже школы разместится медицинский блок, пищеблок, столовая для младшей, средней и старшей школы, многосветное пространство с функцией актового зала, а также многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг", – подчеркнул глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На втором этаже сделают два трансформируемых спортивных зала с разделительным занавесом и учебные кабинеты младших классов. На третьем и четвертом этажах будут помещения для средних и старших классов. Также на третьем этаже построят информационный библиотечный центр, IT-полигон и специализированные учебные помещения.

С начала этого года в ТиНАО уже возвели детский сад в поселении Рязановском, детсад и школу в поселении Сосенском и детсад с корпусом школы в поселении Мосрентген.

Ранее столичные власти одобрили проекты строительства детского сада и торгового центра в Молжаниновском районе на севере города. Сергей Собянин также перечислил аналогичные проекты в других районах Москвы. Так, например, офисные здания сейчас возводят на 5-й Магистральной, Молдавской и Южнопортовой улицах.

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