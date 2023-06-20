Стартовало строительство четвертого этажа здания школы в Багратионовском проезде

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты приступили к возведению четвертого этажа здания школы в Багратионовском проезде, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Там начали возводить монолитные конструкции. Здание появится на месте демонтажа нежилого помещения, отметил Загрутдинов. Объект строится по адресу район Филевский Парк, Багратионовский проезд, дом 10. Школа рассчитана на 375 учеников.

Учреждение оснастят учебными кабинетами, IT-полигоном, обеденным залом на 188 мест, актовым залом на 225 мест, библиотечным центром с зонами и другим. На входе в школу создадут зону ожидания для родителей.

"Сегодня департаментом строительства Москвы на территории Западного административного округа строится пять школ на 1 975 мест. Всего в Москве ведется строительство более 30 объектов образования за счет городского бюджета", – заключил Загрутдинов.

Ранее руководитель департамента рассказал, что здание детского сада в районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию. Учреждение находится на Мироновской улице, доме 46А. Детсад рассчитан на 125 детей.

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