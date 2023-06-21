Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

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Столичные власти одобрили проекты строительства детского сада и торгового центра в Молжаниновском районе на севере города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Возведем их на территории коллективного сельскохозяйственного предприятия "Химки" и на Ленинградском шоссе", – написал мэр, отметив, что подобные проекты реализуются за счет инвесторов, которым за развитие социально и другой инфраструктуры город дает различные льготы.

Градоначальник также перечислил аналогичные проекты в других районах Москвы. Так, например, офисные здания, сейчас возводят на 5-й Магистральной, Молдавской и Южнопортовой улицах, на улице Вавилова появится административно-деловой комплекс, а на улице Берзарина в Щукине – БЦ "Технопарк Октябрьское поле".



Собянин добавил, что указанные проекты позволят создать в столице порядка 10,3 тысячи новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Южном Бутове в рамках программы комплексного развития территорий построят объекты общественно-делового назначения суммарной площадью 71,5 тысячи квадратных метров. Здания в течение четырех лет возведут в районе 1-й Горловской улицы.

