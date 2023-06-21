Школа на 725 мест появится в поселении Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительные работы по возведению школы на 725 мест начались в поселении Сосенском. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что четырехэтажное образовательное учреждение площадью 12,5 тысячи квадратных метров будет находиться на проспекте Куприна на участке 30/9.

"На первом этаже школы разместится медицинский блок, пищеблок, столовая для младшей, средней и старшей школы, многосветное пространство с функцией актового зала, а также многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг", – рассказал он.

Два трансформируемых спортивных зала оборудуют на втором этаже школы. Здесь будет предусмотрен занавес на электрическом приводе. Также на этом этаже расположатся кабинеты для занятий младших классов.

Для учеников средней и старшей школы будут отведены третий и четвертый этаж. Уточняется, что многофункциональный библиотечный центр, IT-полигон и спецпомещения будут находиться на третьем этаже.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что план по строительству школ и детских садов в столице в 2023 году выполнен на 40%. Он обратил внимание, что большинство проектов реализуются за счет средств инвесторов и девелоперов.

В свою очередь, руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов доложил, что специалисты приступили к возведению четвертого этажа здания школы в Багратионовском проезде. Объект строится по адресу район Филевский Парк, Багратионовский проезд, дом 10. Школа рассчитана на 375 учеников.



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