В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской скульптора Мухиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента "Рабочий и колхозница". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что дом Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
"Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных", – пояснила Сергунина.
В предмет охраны, в частности, включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней, капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Кроме того, в документ попали оформление фасадов здания, материалы отделки и мемориальная доска.
В настоящее время здание находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
Ранее в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.
В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.
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