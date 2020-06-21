Метро выпустило тематические карты "Тройка" ко Дню медработника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский метрополитен подготовил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба подземки.

С 20 июня "Тройки" стали доступны в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии. Билеты "Единый" также можно купить во всех кассах подземки.

Тираж первых – 10 тысяч экземпляров, вторых – 400 тысяч экземпляров. На билеты нанесена фраза "Больше, чем работа".

В вагонах к празднику разместили около 300 стикеров с благодарностью медработникам и фактами о столичном здравоохранении. На эскалаторах метро и платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления от актеров и ведущих экспертов департамента здравоохранения. Поздравления разместили на медиафасаде Смоленского метромоста, на экранах павильона МЦД и в вагонах.

Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Орденом Пирогова наградят за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Медали Луки Крымского присуждаются практикующим врачам и младшим медработникам и другому персоналу организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.