Дом на 64 квартиры построят в Марьиной роще по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом на 64 квартиры построят в районе Марьина роща в 2020 году по программе реновации жилья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Здание расположится на улице Октябрьской, владении 105. Сейчас на объекте идет возведение монолитных конструкций подземной части здания.

Высота дома составит 11 этажей. Наружная отделка здания будет выполнена из искусственного камня белого цвета. На фасадах установят корзины под кондиционеры светло-коричневого цвета.

В новом доме предусмотрено 64 квартиры: 28 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

Ранее более 160 семей въехали в новостройку на проспекте Вернадского по программе реновации. Новостройка расположена в 70 метрах от старой пятиэтажки, где проживали жильцы.