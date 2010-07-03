Центр соцобслуживания откроется на месте бывшей АТС у метро "Селигерская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бескудниковском районе в здании бывшей автоматической телефонной станции (АТС) откроют Центр социального обслуживания людей преклонного возраста. Строение расположено у станции метро "Селигерская".

Площадь помещений – более 3,5 тысячи квадратных метров. Собственника комплекса зданий определил аукцион.

"С превышением стартовой цены на 17 миллионов рублей и итоговой стоимостью сделки 187 миллионов рублей победила компания ООО "Сениор Групп Малаховка", специализирующаяся на социальном обслуживании людей преклонного возраста", – рассказали в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Одновременно на торги выставлялись здание площадью более 3,4 тысячи квадратных метров в Выхино-Жулебине и объект площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров, расположенный в Восточном Измайлове.

Ранее сообщалось, что спортивный центр возведут в Дмитровском районе столицы. Работы будут вестись за счет инвестора. На аукцион выставлен земельный участок площадью более трех тысяч квадратных метров под размещение спортивных сооружений массового посещения на Ангарской улице, владении 49. Победителю разрешено построить здание площадью до шести тысяч квадратных метров, высотой до 25 метров.

