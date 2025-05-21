Какие цветущие растения можно встретить в Москве конце весны

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Сразу несколько видов растений начинают цвести в столице в конце весны. Но за внешней красотой цветков скрывается продуманный механизм, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Окрас, форма, запах и размер цветка растения призваны привлечь внимание насекомых-опылителей", – уточнили эксперты.

В цветках есть специальные органы, которые выделяют нектар: нектарники. Но растения позволяют получить нектар далеко не каждому насекомому, а только тому, чье морфологическое строение позволит добраться до секретных желез, взяв также пыльцу для другого цветка.

В конце весны мухи и мелкие пчелки опыляют раннюю мать-и-мачеху, а первые лесные цветы, живучку ползучую и будру плющевидную, опыляют шмели. Жуки собирают нектар крупных цветков шиповника и бузины, а медоносные пчелы в основном опыляют цветущие ивы, различные виды кленов и караганы древовидной, так как им нужно больше сахаров в нектаре.

Затем пчелы начнут собирать нектар на цветках малины, за счет этого ягоды станут сочными, вкусными и красивыми, добавили в департаменте. Малина выделяет много нектара, а пчелы прилетают на нее даже после заката солнца.

"Начало цветения малины с еле уловимым медовым ароматом – индикатор завершения весны и наступления лета", – указали эксперты.

Все растения важны для экосистемы города, поэтому в столичном департаменте призвали граждан не вредить зелени, а любоваться ею.

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