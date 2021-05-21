Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 мая в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
Помимо этого, 23 и 24 мая будет также закрыт выход с территории Кремля через Спасские ворота.
В ноябре прошлого года Мавзолей закрыли из-за эпидемиологической ситуации. Снова доступен для посетителей он стал 17 апреля, тогда на Красной площади выстроилась огромная очередь. Посмотреть на вождя можно было только в маске и перчатках, кроме того, при входе всем измеряли температуру.
Доступ посетителей к некрополю у Кремлевской стены и в Мавзолей Ленина также был закрыт с 23 апреля по 14 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы.
Посетители Мавзолея рассказали, почему решились на визит
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