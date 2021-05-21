На месте бывшей промзоны Чертаново наладят экологичное производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках реорганизации бывшей промзоны Чертаново на ее территории организуют технопарк и предприятия экологичного производства, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии.

"Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 гектара. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год", – заявил Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

По оценке главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, реорганизация зоны займет 9 лет. Общая площадь промышленной застройки составит более 120 тысяч квадратных метров.

"Помещения для научной деятельности (например, лаборатории, исследовательские институты) займут более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения – более 33 тысяч квадратных метров", – рассказал Прохоров.

Отмечается, что до этого столичные власти приняли решение о развитии территории бывших городских промзон Зюзино, Грайвороново, Каширское Шоссе, Бескудниково, Коровино, Кунцево и Теплый Стан. Благодаря реализации проектов в Москве появятся около 18 тысяч новых рабочих мест, а планируемый объем инвестиций превысит 460 миллиардов рублей. Ожидается, что новые экономические зоны будут приносить до 30 миллиардов рублей в год.

"Подобные проекты в общей сложности позволят городу получить около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в их реализацию составит более семи триллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов, шесть школ, детско-взрослая поликлиника, а также жилые и нежилые здания.