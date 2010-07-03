Мосприрода попросила не подбирать выпавших из гнезда птенцов

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы попросил жителей не подбирать птиц, выпавших из гнезда.
Орнитологи также попросили не забирать птиц домой и не пытаться их выкормить, так как это может быть смертельно опасно для животных, передает портал мэра и правительства Москвы.
По словам специалистов, птенцы большинства певчих птиц покидают гнездо, когда они еще не умеют летать. Данный процесс необходим, чтобы хищник, обнаруживший гнездо, не мог уничтожить всех птенцов.
Указывается, что птицу можно отнести в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку, если место, где она была обнаружена, слишком опасное. При виде раненых животных, необходимо сообщить в единую справочную службу Москвы.
По данным Мосприроды, в столице чаще всего попадаются слетки дроздов, трясогузок, синиц, лазоревок, полевых и домовых воробьев.
Ранее москвичкам предложили взять шефство над бабочками в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
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