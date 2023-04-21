Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке столицы благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла "Медведково". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта", – отметил вице-мэр.

Он уточнил, что работы затронут улицы Грекова и Широкую. Там заменят асфальт, приведут в порядок тротуары, обновят уличное освещение и установят лавочки, отремонтируют детские площадки. Также планируется обновить лестницу, ведущую от дома 12 на Широкой улице к кинотеатру "Ладога". Там оборудуют бетонные площадки, установят лавочки, клумбы и уличные фонари.

Бирюков отдельно коснулся улучшения транспортной доступности ТПУ. Так, для пассажиров установят современные остановки наземного транспорта, предусмотрят разворотную площадку для автобусов, а также парковку для автомобилей. Кроме того, там появятся точки проката велосипедов и парковки для них.

Ранее сообщалось о планах благоустройства территории в районе станции Поклонная МЦД-4 на западе Москвы. Там появятся удобные пешеходные маршруты от жилой застройки, зоны отдыха и места для прогулок. Также планируется строительство пешеходного моста.

