10:57Город
Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На северо-востоке столицы благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла "Медведково". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта", – отметил вице-мэр.
Он уточнил, что работы затронут улицы Грекова и Широкую. Там заменят асфальт, приведут в порядок тротуары, обновят уличное освещение и установят лавочки, отремонтируют детские площадки. Также планируется обновить лестницу, ведущую от дома 12 на Широкой улице к кинотеатру "Ладога". Там оборудуют бетонные площадки, установят лавочки, клумбы и уличные фонари.
Бирюков отдельно коснулся улучшения транспортной доступности ТПУ. Так, для пассажиров установят современные остановки наземного транспорта, предусмотрят разворотную площадку для автобусов, а также парковку для автомобилей. Кроме того, там появятся точки проката велосипедов и парковки для них.
Ранее сообщалось о планах благоустройства территории в районе станции Поклонная МЦД-4 на западе Москвы. Там появятся удобные пешеходные маршруты от жилой застройки, зоны отдыха и места для прогулок. Также планируется строительство пешеходного моста.
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