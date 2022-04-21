Автографы Пастернака, Плисецкой и Тарковского выставят на торги в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автографы Бориса Пастернака, балерины Майи Плисецкой и режиссера Андрея Тарковского выставят на торги в Москве 26–27 апреля в аукционном доме 12-й Стул. Об этом сообщается на сайте проекта.

На торгах выставят исторические предметы, редкие книги, рукописи, автографы и документы. Так, будут представлены два автографа Бориса Пастернака. Первый из них оставлен на книге 1905 года и адресован двоюродной сестре писателя Ольге Фрейденберг, а второй – на конверте для режиссера Григория Козинцева. Стартовая цена двух автографов составляет 300 000 рублей.

Автограф поэта Александра Блока на сборнике Снежная маска оценивается в 1,2 миллиона рублей, а автографы и личные вещи Андрея Тарковского – 30 000, 90 000 и 120 000 рублей. Автографы Плисецкой и модельера Пьера Кардена оцениваются в 190 000 рублей.

На торги также выставят нефритовые запонки фирмы Фаберже, полный комплект раскадровки первого выпуска мультфильма "Возвращение блудного попугая", труд Николая Лихачева "Материалы для истории русского иконописания".

Ранее сообщалось, что рукопись Марины Цветаевой с пятью стихотворениями из цикла "Любви старинные туманы" была продана на аукционе за 1,4 миллиона рублей. Рукопись датируется августом 1917 года.

