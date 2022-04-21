Бочкарев: на территории АДЦ "Коммунарка" готовится подключение инженерных сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство объектов инженерной инфраструктуры административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" находится на завершающем этапе. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, полностью обеспечить территорию АДЦ инженерной инфраструктурой планируют в 2022 году. В настоящий момент электросети функционируют в полном объеме. Также завершено строительство магистральных сетей инженерного обеспечения.

"Ведется подготовка к пусконаладке головных объектов водоотведения, сейчас на объектах осуществляются комплексные испытания всех инженерных систем", – сообщил замглавы столицы, добавив, что их запуск запланирован на III квартал текущего года.

Ожидается, что к началу будущего отопительного сезона АДЦ обеспечат и теплом.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что окончание строительства головных объектов теплоснабжения намечено на конец 2022 года.

"Завершается строительство камеры-павильона головного объекта. Из нее осуществляется контроль над системами подачи тепла в магистральные сети административно-делового центра", – добавил Кравцов.

Здание оборудуют приборами учета и управления, оснащенными современной системой контроля и информационной панелью. Пуск теплоносителя со стороны теплоснабжающей организации (ПАО "МОЭК") проведут после полного завершения установки оборудования.

Также глава инжинирингового холдинга напомнил, что в ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию 1,66 километра дорог. В их числе – мост через реку Сосенку и очистное сооружение ливневого потока. Все эти объекты возводят в рамках первого этапа создания улично-дорожной сети будущего АДЦ.

В пресс-службе столичного Стройкомплекса добавили, что административно-деловой центр "Коммунарка" является одной из наиболее динамичных точек роста в ТиНАО. Площадь центра составляет более 469 гектаров. На данной территории планируют построить около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Новые объекты позволят создать 164 тысячи рабочих мест.

Развитие АДЦ предполагает организацию новых социальных и культурных объектов, в числе которых – межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского уровня.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Коммунарке появится современный образовательный кластер Московского педагогического государственного университета и центра "Супер-колледж". Проект будет реализован на земельном участке площадью 18,2 гектара на территории АДЦ "Коммунарка". Кластер объединит в одном месте несколько профессиональных учебных заведений, обеспечит высокое качество образовательных услуг и подготовку кадров, необходимых для экономики столицы.