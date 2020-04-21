Продажа разовых билетов для проезда в городском транспорте приостановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продажу разовых билетов для проезда в общественном транспорте столицы приостановили. Об этом заявили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

"В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня мы перестали продавать разовые билеты в кассах. Очередей нет", – заявили в Дептрансе. В пресс-службе напомнили, что пассажирам нужно привязать карту "Тройка" к цифровому пропуску.

С 15 апреля в Москве действуют пропуска. Разрешение для передвижения по столице понадобится для поездок на любом транспорте, в том числе велосипедах, мопедах. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. При этом номер карты должен быть заранее указан при оформлении цифрового пропуска.

Пропуск не требуется детям младше 14 лет. Ходить пешком тоже можно без пропусков, но соблюдая правила и ограничения.

Ранее сообщалось, что запущен сервис проверки привязки карты "Тройка" и авто к цифровому пропуску.

