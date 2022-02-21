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17:34

Московская канатная дорога будет работать в режиме выходного дня 23 февраля

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День защитника Отечества, 23 февраля, Московская канатная дорога будет работать по тарифу и режиму выходного дня – с 10:00 до 23:00, сообщается на сайте спорткомплекса "Воробьевы горы".

В пресс-службе уточнили, что канатная дорога приостановит работу на время салюта с 20:00 и возобновит с 21:15 до 23:00.

Кроме того, во время салюта на территории олимпийского комплекса "Лужники" станция канатной дороги "Лужники" закроется в 15:30. Посадка и высадка пассажиров будет только со станции "Воробьевы горы" на улице Косыгина, доме 28.

Ранее ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Горожане смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Также в "Москвариуме" все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".

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