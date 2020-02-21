Парк развлечений "Остров мечты" поставлен на кадастровый учет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Росреестра поставило парк развлечений "Остров мечты" на кадастровый учет, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Росреестра Игорь Майданов уточнил, что на кадастровый учет поставили крытую часть парка общей площадью 292 тысячи квадратных метров.

На территории парка разместятся девять тематических зон и 27 аттракционов, фонтанный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест, мультиплекс на 17 залов, а также парковочные места почти на четыре тысячи автомобилей.

"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.