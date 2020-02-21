Современное общежитие для студентов ГУУ построят в ЮВАО

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Современное общежитие для студентов Государственного университета управления (ГУУ), рассчитанное на тысячу человек, собираются построить на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание планируют построить по адресу: Рязанский проспект, владение 99, около станции метро "Выхино".
"Здание будет выполнено в монохромной гамме. Фишкой проекта станут тонированный оконные витражи бутылочного цвета. В соответствии с политикой мэра Москвы как внутри здания, так и на его территории будет создана комфортная и безопасная среда для передвижения маломобильных граждан", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Предполагается, что общежитие будет состоять их двух блоков. В первой секции разместят квартиры для аспирантов и сотрудников, а во второй – комнаты для студентов.
Кузнецов отметил, что прилегающую территорию благоустроят. Также у студентов появится площадка с тренажерами и спортивный сектор для игр в футбол, баскетбол и волейбол.
Ранее стало известно, что новое общежитие Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на улице Москворечье оформят в фирменных цветах образовательного учреждения.
Здание площадью около 18 тысяч квадратных метров расположится по адресу: улица Москворечье, владение 19, корпус 2. Оно будет разделено на две секции. На первых этажах будут подсобные помещения и квартиры для маломобильных граждан. Остальное пространство займут студенческие комнаты.
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