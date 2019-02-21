Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:53

100 новых школ построят в ТиНАО до 2029 года

город строительство образование

14:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

100 школ планируется построить на территории ТиНАО до 2029 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он отметил, что в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Семь из них возводится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Еще восемь строят инвесторы.

Большую часть школ должны ввести в этом году. Учебные заведения смогут принять более 11 тысяч учеников. Жидкин напомнил, что с 2012 года в ТиНАО было построено 14 школ.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в поселении Сосенское построят школу в виде трех лучей. Трехлучевая система позволит эффективно разделять потоки учеников и функционально зонировать пространство.

город строительство образование

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика