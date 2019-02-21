100 новых школ построят в ТиНАО до 2029 года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

100 школ планируется построить на территории ТиНАО до 2029 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он отметил, что в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Семь из них возводится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Еще восемь строят инвесторы.

Большую часть школ должны ввести в этом году. Учебные заведения смогут принять более 11 тысяч учеников. Жидкин напомнил, что с 2012 года в ТиНАО было построено 14 школ.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в поселении Сосенское построят школу в виде трех лучей. Трехлучевая система позволит эффективно разделять потоки учеников и функционально зонировать пространство.