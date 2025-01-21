Производственный объект появится в районе Внуково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура согласовала градостроительный план земельного участка для постройки производственного объекта в столичном Внукове, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Отдельно стоящее производственное здание площадью более семи тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара", – уточнил заммэра.

Ефимов уточнил, что объект возведут на Войсковой улице, его высота не превысит четырех этажей. Здесь же планируется обустроить парковку на 19 автомобилей.

Инвестор сможет открыть предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности, указал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Функциональный состав производства определят на следующем этапе проектирования. Ожидается, что на предприятии будут производственные, административные, складские и технические помещения, а также научно-производственная зона, зоны разгрузки и погрузки, указала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Все помещения спроектируют с учетом современных стандартов и требований, что обеспечит комфортную и безопасную рабочую среду", – заключила она.

За прошлый год только на западе Москвы инвесторы и застройщики получили свыше 21 гектара земель для постройки промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь недвижимости превысит 335 тысяч квадратных метров, что позволит создать новые рабочие места, а также развить инфраструктуру ЗАО.

