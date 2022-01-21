Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы в 2021 году вырос почти на 63%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оборот предприятий наиболее пострадавших в период пандемии отраслей столичной экономики в 2021 году вырос на 62,7% и составил 4,8 триллиона рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал – почти 1,5 триллиона рублей. <...> В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 миллиардов рублей, на 25% превысив уровень ноября", – рассказал он.

Отмечается. что наибольший рост продемонстрировала столичная гостиничная отрасль, оборот которой вырос на 94% и достиг 80 миллиардов рублей. Оборот сферы СМИ и полиграфии вырос на 60%, бытовых услуг – на 57%, стоматологии – на 50%. Таким образом, большинство пострадавших отраслей смогли вернуться к допандемийным показателям.

"Исключением стали туроператоры: хотя им и удалось увеличить выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, она все равно отстает от уровня 2019 года", – говорится в сообщении.

Накануне Сергей Собянин заявил, что экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам. По словам мэра, столица демонстрирует плюсовые значения практически по всем показателям не только в сравнении с 2020 годом, но и 2019-м. Градоначальник уточнил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.

