Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы в 2021 году вырос почти на 63%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оборот предприятий наиболее пострадавших в период пандемии отраслей столичной экономики в 2021 году вырос на 62,7% и составил 4,8 триллиона рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал – почти 1,5 триллиона рублей. <...> В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 миллиардов рублей, на 25% превысив уровень ноября", – рассказал он.
Отмечается. что наибольший рост продемонстрировала столичная гостиничная отрасль, оборот которой вырос на 94% и достиг 80 миллиардов рублей. Оборот сферы СМИ и полиграфии вырос на 60%, бытовых услуг – на 57%, стоматологии – на 50%. Таким образом, большинство пострадавших отраслей смогли вернуться к допандемийным показателям.
"Исключением стали туроператоры: хотя им и удалось увеличить выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, она все равно отстает от уровня 2019 года", – говорится в сообщении.
Накануне Сергей Собянин заявил, что экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам. По словам мэра, столица демонстрирует плюсовые значения практически по всем показателям не только в сравнении с 2020 годом, но и 2019-м. Градоначальник уточнил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.
"Москва сегодня": Собянин заявил, что экономика столицы адаптировалась к условиям пандемии
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