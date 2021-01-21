Кальянную на Велозаводской улице опечатали из-за нарушения антиковидных мер

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Кальянную "Мята Lounge" на улице Велозаводской опечатали из-за невыполнения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в ней осуществлялось курение кальянов, а также хранилась табачная продукция. В заведении зафиксировали и другие факты нарушений мер противодействия коронавирусу.

В Роспотребнадзоре отметили, что в кальянной не соблюдалась социальная дистанция, а также отсутствовала разметка. Кроме того, в заведении не соблюдался дезинфекционный режим, а также не осуществлялся контроль за прохождением сотрудниками тестирования на коронавирус. Также в ведомстве сообщили, что на входе в кальянную не организовали температурный режим.

"В связи с невыполнением в кальянной мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в отношении ИП Захарова Д. В. составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и 18 января 2021 года помещение кальянной опечатано. Материалы дела направлены в Лефортовский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности кальянной на срок до 90 суток", – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Москве опечатали кальянную "Мята Platinum" за нарушение правил профилактики коронавируса. Сообщалось, что в заведении не организовали обеззараживание воздуха помещений. Кроме того, в кальянной не было дезинфицирующих средств, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.