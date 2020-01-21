Семь транспортно-пересадочных узлов построят в Москве с участием инвесторов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Семь объектов на территории столицы под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) представят инвесторам. Об этом сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Презентация состоится на роуд-шоу "Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы". Представители органов исполнительной власти, отраслевые эксперты и участники рынка рассмотрят проекты и обсудят их потенциальную окупаемость.

"За последние несколько лет через городские аукционы было реализовано порядка 20 проектов ТПУ посредством продажи пакетов акций. Проекты планировки ТПУ не ограничиваются исключительно транспортной инфраструктурой. Город нацелен на создание комфортной среды, поэтому прилегающие участки отдаются под коммерческую застройку", – заявил Ефимов.

На предстоящей презентации будут показаны проекты двух лотов в Северном и Юго-Восточном административных округах, еще по одному расположены в Южном, Западном и Восточном округах.

По словам Владимира Ефимова, речь идет преимущественно о небольших объектах площадью до десяти тысяч квадратных метров. Стартовая цена на лоты варьируется от 58 до 179 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы построят новый спортивный комплекс, который войдет в состав ТПУ "Некрасовка". По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, новое пространство должно стать центром притяжения района.

