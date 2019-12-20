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Город

09:49

Обновленный автовокзал "Щелковский" планируют открыть весной 2020 года

транспорт город

Фото: stroi.mos.ru

Столичный автовокзал "Щелковский" планируют открыть после обновления в мае будущего года, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов.

По его словам, у обновленного автовокзала появятся перроны на крыше.

"Транспортная функция при этом остается на министерстве транспорта Московской области", – приводит слова Нисанова Агентство "Москва".

Новый многофункциональный комплекс, по данным пресс-службы компании, станет частью состава транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Щелковский" и объединит под одной крышей автовокзал и ТРЦ. Новое здание вокзала вырастет с трех до 11 этажей, пять из которых расположатся под землей. Общая площадь комплекса составит более 150 тысяч квадратных метров.

Автовокзал займет часть площадей первого и шестого этажей, сообщение между ними будет обеспечиваться четырьмя лифтами. Ежедневная проходимость комплекса рассчитана на более чем 100 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в Москве откроют несколько новых автовокзалов и станций на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов. К узлам "Селигерская" и "Ховрино" подведут междугородние и международные автобусные маршруты. В составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" построят автовокзалы меньшего масштаба.

Близится открытие автовокзала "Щелковский"

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