Девять столичных мостов украсили к Новому году и Рождеству

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Девять столичных мостов украшены в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, золотистые световые конструкции в виде бокалов шампанского украсили Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты, рождественские звезды появились на пешеходном Патриаршем мосту, а новогодние гирлянды и подвешенные снежинки, создающие иллюзию падающего снега, – на Чугунном мосту над Водоотводным каналом. Кроме того, были украшены Бородинский и Новоарбатский мосты.

В общей сложности в этом году в Москве установлено свыше 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.

Кроме того, более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта "Зима в Москве", появились в городе в преддверии праздников. Так, на цифровых билбордах и афишных стендах демонстрируются тематические видеоролики.

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. При этом все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, поэтому их можно не раз использовать, изменяя их вид.

