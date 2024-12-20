Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Павильоны "Сделано в Москве" откроются в рамках проекта "Зима в Москве". Они будут работать с 20 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Они разместятся на Арбате, Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком месту, улице Рождественке, Болотной площади и в Столешникове переулке. Всего свои товары представят более 500 городских брендов.

Флагманской площадкой станет маркет на Болотной площади, который откроется 22 декабря. Там будут продаваться зимняя одежда, аксессуары, косметика, детские товары и декор для дома.

Для посетителей подготовят бесплатный каток площадью 1 800 квадратных метров. Посетить его можно по предварительной записи. Она появится в спецразделе на сайте проекта "Зима в Москве".

Каток на Болотной площади откроется впервые. Его вместительность составит до 480 человек за один сеанс. Также там будет работать прокат и заточка коньков.

Кроме того, гости площадки могут прокатиться по площади на бесплатном волшебном поезде, который будет отправляться каждые 15 минут. Он вмещает до 35 человек.

На флагманской площадке пройдет и благотворительная акция "Добрая елка". Горожанам нужно снять игрушку с новогодней ели в торговом павильоне, отсканировать QR-код и узнать о желании ребенка – подопечного столичной НКО. После этого следует заполнить на сайте акции специальную заявку и договориться с сотрудниками НКО о дате для передачи подарка.

На этой же площадке пройдет акция "Зимняя почта", в рамках который все желающие могут получить бесплатную открытку с изображением Москвы и отправить ее через почтовый ящик "Почты России".

С 24 декабря для молодых людей проведут квест Russpass с элементами дополненной реальности. Молодежи предстоит искать виртуальные объекты с помощью приложения Russpass. За это ребята будут получать снежинки, которые можно будет обменять на призы от партнеров акции.

Помимо этого, на Болотной площади подготовлена развлекательная программа, включающая детские мероприятия с анимационными шоу и мастер-классы для горожан разных возрастов. Например, участники научатся делать игрушки из фетра, расписывать елочные шары, декорировать имбирные пряники и делать ароматические свечи.

Между тем павильоны "Сделано в Москве" откроются в других местах Москвы. Так, в районе улицы Кузнецкий Мост появится маркет, где свои товары представят свыше 80 столичных дизайнеров одежды и аксессуаров.

На Тверском бульваре открылся поезд красоты, объединяющий более чем 60 московских брендов. Посетители смогут найти там косметику, новогодние украшения, сладости и другое. Кроме того, в одном из вагонов появилась зона бесплатных тематических мастер-классов.

На Новом Арбате открылся павильон "Коробка конфет", объединивший товары более чем 80 локальных брендов. Гости там могут купить чай, кофе, конфеты, сладости, лимонады и пряники. Там же расположилась тематическая зона проекта "Московское чаепитие".

На Арбате начал работу павильон "Белый шар". Там свои товары представят свыше 60 брендов. Москвичи и туристы смогут приобрести теплые аксессуары, например варежки, шарфы и шапки.

Павильон в форме красного шара заработал в Столешникове переулке. Для посетителей доступны для покупки различные украшения и аксессуары. В павильоне на улице Рождественке гостям предлагают детские игрушки, косметику, одежду и книги.

В рамках "Зимы в Москве" для всех желающих до 12 января будет работать площадка "Рождественский керлинг". Гости там смогут поиграть, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах. Площадка расположена на Школьной улице между домами 35 и 41.