Площадка для керлинга работает в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для всех желающих до 12 января открыта площадка "Рождественский керлинг", которая работает на фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", передает Агентство "Москва".

Гости смогут попробовать себя в керлинге, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах, а также посмотреть выступления профессиональных спортсменов и соревнования любительских команд. Площадка находится на Школьной улице между домами 35 и 41. Весь необходимый инвентарь посетителям выдадут прямо на месте.

Однако в оргкомитете предупредили, что желающим посетить данную площадку нужно будет зарегистрироваться на сайте Федерации керлинга России. Однако, как утверждают представители "Московских сезонов", те, кто не успеет это сделать, все равно смогут посетить мероприятие.

"Одна из дорожек будет работать в режиме живой очереди в будние дни с 18:00 до 21:00. Всего гости смогут провести более 3 тысяч партий в керлинг", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в кинопарке "Москино" открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей доступны тюбинговая горка и лыжная трасса.

