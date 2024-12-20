Капремонт пройдет в центре госуслуг в столичном районе Братеево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Капитальный ремонт проведут в центре госуслуг в столичном районе Братеево. В связи с этим центр по адресу улица Борисовские пруды, дом 18, корпус 3, прекращает прием граждан 28 декабря, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жители района смогут обратиться в любой офис "Мои документы", так как 99% услуг оказываются без привязки к месту регистрации или жительства. Например, забрать готовые загранпаспорта с электронным носителем информации или узнать результаты запросов по другим услугам отдела миграции ОМВД РФ по району Братеево можно в центре по адресу Нагатинская улица, дом 27. Результаты обращений в другие ведомства можно получить в офисе на улице Мусы Джалиля.

После капремонта обновленный центр госуслуг в Братееве будет отвечать современным стандартам. За счет продуманной планировки, сочетанию корпоративных оттенков в оформлении и новой мебели он станет более светлым, просторным и удобным, в том числе для маломобильных москвичей. В ходе работ специалисты также обновят инженерные сети, системы отопления, противопожарной защиты, вентиляции и кондиционирования. Завершить капремонт планируется в четвертом квартале 2025 года.

Между тем капремонт центра госуслуг проводится и в районе Арбат. Работы начались в июне текущего года.

В здании модернизируют инженерные сети, оборудуют вестибюль с гардеробом и зал ожидания, установят вендинговые аппараты и другое. Капремонт планируется завершить в этом месяце.