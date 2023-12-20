Исторический музей начнет работать с 2 января в следующем году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственный исторический музей в следующем году начнет работать с 2 января. Об этом рассказал гендиректор учреждения Алексей Левыкин.

Он уточнил, что 31 декабря и 1 января музей будет закрыт.

"Начиная с каникул музей открывается и будет работать в таком большом режиме. Мы будем открываться с 10:00 и закрываться в 21:00", – цитирует Левыкина Агентство "Москва".

Вместе с тем гендиректор музея сообщил, что на праздники планируется выставка "Сокровища полковых музеев".

"Прошу обратить внимание: название не означает, что это будут военные мундиры и оружие. Потому что полковые музеи русской армии, кроме своих боевых реликвий, хранили потрясающие реликвии, которые выполнялись лучшими мастерами-ювелирами", – добавил он.

Ранее стало известно, что в будущем году Третьяковская галерея откроет в Москве шесть масштабных выставочных проектов, среди которых международный проект "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна" и выставка о творчестве художественной династии Васнецовых.

В частности, Государственная Третьяковская галерея сообщила свой режим работы в новогодние праздники. 31 декабря и 1 января все музеи галереи работать не будут. А 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с 10:00 до 21:00 горожане смогут посетить постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки. Кассы и вход для посетителей будут открыты до 20:00.

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