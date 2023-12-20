Завершился капремонт дореволюционного дома на Большой Грузинской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершились работы в рамках капремонта дореволюционного дома № 15, строения 2, на Большой Грузинской улице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя производственного технического управления ФКР столицы Бориса Джиоева.

"Чтобы сохранить его первозданную красоту, специалисты ФКР разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий каждую деталь здания. Это очень кропотливая и важная работа, благодаря которой исторический портрет столицы бережно сохраняется", – подчеркнул он.

По его словам, в рамках проделанных работ обновили кровлю, фасад здания, а также инженерные коммуникации.

Уточняется, что дом в стиле модерн возвели еще в 1902 году по индивидуальному проекту.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более тысячи фасадов столичных жилых домов в этом году.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, обновление фасада является одним из важнейших видов работ в рамках капремонта, потому что это не только базовая составляющая внешнего вида объекта, но и неотъемлемая часть теплового контура. Говоря о проведенных в этом году работах, он отметил, что для каждого типа рабочие использовали специальную технологию, которая позволяет полностью восстановить облик и технические характеристики здания.



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