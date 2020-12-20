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Движение транспорта в Скатертном переулке возобновлено после перекрытия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Движение по Скатертному переулку открыли, перекрытие по Медвежьему переулку пока сохраняется", – отмечается в сообщении.

Ранее из-за работы аварийных служб в Москве перекрыли движение транспорта в Скатертном и Медвежьем переулках.

Движение по Скатертному переулку было ограничено от Мерзляковского переулка, по Медвежьему переулку – от Столового.