В Скатертном и Медвежьем переулках перекрыли движение

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Из-за работы аварийных служб в Москве перекрыли движение транспорта в Скатертном и Медвежьем переулках. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что движение по Скатертному переулку ограничено от Мерзляковского переулка, по Медвежьему переулку – от Столового.

Ранее на участке Гончарной улицы перекрывали движение из-за проведения киносъемок. Ограничения действовали от Большого Ватиного переулка до 1-го Котельнического переулка.