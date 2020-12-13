Движение на участке Гончарной улицы перекроют из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на участке Гончарной улицы перекроют из-за проведения киносъемок. Об этом информирует Агентство "Москва".

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, ограничение будет действовать от Большого Ватиного переулка до 1-го Котельнического переулка.

"Участок <...> будет перекрыт 13 декабря с 8:00 до 15:00 в связи с проведением киносъемок", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что также произойдет краткосрочное полное перекрытие. Оно будет действовать до 5 минут.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на участке проспекта Маршала Жукова. Ограничения начали действовать с 12 декабря.