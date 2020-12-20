Бар "Культура" на Маросейке могут закрыть на 3 месяца за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бару "Культура" на улице Маросейка грозит закрытие на три месяца в связи с выявлением нарушений антиковидных мер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного ОАТИ Яна Поповского.

Инспекторы и полиция провели проверку и обнаружили, что введение продолжало работу почти до 2 часов ночи. Работу бара приостановили, посетителей рассчитали, им предложили покинуть заведение.

"Было порядка 30 человек", – уточнил Поповский.

По словам инспектора, предприятию грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что бар "Барвиха Lounge" в Даниловском районе не юге столицы могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер. Сотрудники ведомства каждый день проводят проверки, направленные на выявление заведений, продолжающих работу после 11 часов вечера.