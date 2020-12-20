Бар "Барвиха Lounge" могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бар "Барвиха Lounge" в Даниловском районе не юге столицы могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Яна Поповского.
По словам эксперта, сотрудники ведомства каждый день проводят проверки, направленные на выявление заведений, продолжающих работу после 11 часов вечера. Поповский рассказал, что 20 декабря сотрудники ОАТИ проверили бар, расположенный по адресу: Дербеневская набережная, дом 7.
"В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3:00 ночи", – пояснил Поповский.
Также он отметил, что в баре находились около ста человек, гости курили кальян. По словам инспектора, за данные нарушения юрлицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае обнаружения фактов причинения вреда здоровью людей юридическому лицу грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее стало известно, что клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму в размере до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима. 19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub" во время концерта группы "Кровосток".
Полицейским пришлось ломать двери в ночной клуб, который нарушил антиковидные меры
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