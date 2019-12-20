На станции метро "Курская" появился интерактивный пол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В вестибюле станции метро "Курская" установили интерактивный пол, который будет работать до 15 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Пассажиры подземки могут пройтись по сенсорному экрану размером 3x3 метра. С каждым шагом изображение на экране будет меняться. Москвичи смогут разгонять большие снежинки, запускать салюты и рассыпать подарки из мешка Деда Мороза.

Сейчас в интерактивный пол загружено 10 видеороликов на новогоднюю тематику. Позднее будет загружено дополнительное видео в рамках единой концепции празднования Нового года в Москве. Прогулки по экрану бесплатны для всех пассажиров метро.

Ранее сообщалось, что в Москве можно будет встретить Новый год на катках, склонах для сноубординга и на мототрассах в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Спортивные мероприятия, приуроченные к фестивалю, пройдут по всему городу. В центре столицы будут работать шесть спортивных объектов: хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, сити-спот для сноубординга, площадка для мотошоу и "космические качели". Все мероприятия будут проходить с 31 декабря по 5 января.

