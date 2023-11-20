Капитальный ремонт коллектора стартовал на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Капитальный ремонт коллектора начался на юго-западе Москвы. Благодаря уникальным технологиям работы проведут без разрытий и перекрытий дорожного движения, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Он уточнил, что специалисты начали работы по капремонту коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Теплого Стана и Ясенева.

В ходе работ восстановят водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов, установят антикоррозийную защиту арматуры, заменят кабельные и технологические металлоконструкции, а также обновят системы безопасности.

Ранее Бирюков сообщил, что в столице за 10 лет отремонтировали около 50% сети коммуникационных коллекторов.

Он уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры. Система позволяет автоматически управлять аварийным освещением, насосами и вентиляцией, добавил Бирюков.

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