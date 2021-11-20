Бочкарев: началась надвижка металлоконструкций ЮВХ над Волгоградским проспектом

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты приступили к работам по надвижке металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в месте пересечения будущей магистрали с Волгоградским проспектом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что для выполнения надвижки возведено три стапели, на двух из них уже начались работы. Всего предстоит смонтировать 27 тысяч тонн металлоконструкций.
Он напомнил, что развязка строится на участке ЮВХ от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной. Всего предусмотрено строительство и реконструкция свыше 10 километров дорог, в том числе пяти эстакад.
"Пролетные строения непосредственно над Волгоградским проспектом запроектированы из сталежелезобетонных конструкций. Это позволяет собрать их рядом и надвинуть в проектное положение с применением минимального количества временных опор", – уточнила гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.
Ранее Бочкарев сообщил, что реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть. Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.
Всего запланировано возведение пяти съездов и двух эстакад, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. Завершение работ намечено на 2022 год.
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