Роспотребнадзор закрыл клинику "Чайка" за сокрытие данных о пациентах с коронавирусом

Фото: facebook.com/ChaikaClinics
Роспотребнадзор временно закрыл клинику "Чайка" в комплексе "Москва-Сити" на Пресненской набережной, так как медучреждение скрывало данные о гражданах с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на эксперта столичного управления Александру Нормову.
По словам специалиста, к клинике были применены меры в виде временного запрета деятельности. Нормова пояснила, что ранее в "Чайке" провели 19 тестов на коронавирус, результаты которых были положительными, однако учреждение не передало данные в Роспотребнадзор.
"Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", – подчеркнула Нормова.
Также эксперт добавила, что согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ это нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее Роспотребнадзор проверил аквапарк в Ясеневе на соблюдение антиковидных мер. Установлено, что администрацией проводится термометрия посетителей, осуществляется контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, в помещениях аквапарка соблюдаются нормы социального дистанцирования.
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