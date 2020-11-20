Роспотребнадзор закрыл клинику "Чайка" за сокрытие данных о пациентах с коронавирусом

Фото: facebook.com/ChaikaClinics

Роспотребнадзор временно закрыл клинику "Чайка" в комплексе "Москва-Сити" на Пресненской набережной, так как медучреждение скрывало данные о гражданах с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на эксперта столичного управления Александру Нормову.

По словам специалиста, к клинике были применены меры в виде временного запрета деятельности. Нормова пояснила, что ранее в "Чайке" провели 19 тестов на коронавирус, результаты которых были положительными, однако учреждение не передало данные в Роспотребнадзор.

"Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", – подчеркнула Нормова.

Также эксперт добавила, что согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ это нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее Роспотребнадзор проверил аквапарк в Ясеневе на соблюдение антиковидных мер. Установлено, что администрацией проводится термометрия посетителей, осуществляется контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, в помещениях аквапарка соблюдаются нормы социального дистанцирования.