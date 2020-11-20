На востоке столицы началось заселение дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Северное Измайлово началось заселение дома по программе реновации. Первыми в новый дом на улице Константина Федина переедут 103 семьи, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, расселение будет происходить в несколько этапов до конца этого года.

"Всего в стартовом доме запланировано предоставить новое жилье почти 900 семьям", – отметил он.

В двухсекционном здании переменной этажности расположены 1 090 квартир с улучшенной отделкой.

Ранее сообщалось, что расселение более 100 семей по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково в Москве будет организовано до конца 2020 года. Новостройки расположатся на 1-м Стрелецком проезде, доме 18, и проезде Дежнева, доме 8.

Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации через личный кабинет на портале mos.ru и через электронную почту. Пользователи смогут получить письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант.