Завершено благоустройство Центрального проспекта в Зеленограде

21:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Зеленограде благоустроили Центральный проспект. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Основная идея благоустройства Центрального проспекта Зеленограда заключалась в том, чтобы сохранить исторический колорит построенного в конце 1950-х годов наукограда, города-спутника столицы, придав ему современный комфорт и функциональность", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Так, на Центральном проспекте создали зеленый фасад протяженностью 800 метров, разбив цветники и высадив липы-крупномеры. С помощью линии газонов также выровняли геометрию всей улицы, а вдоль живых домов оборудовали зону для отдыха с площадками, лавочками и велосипедными парковками.
Кроме того, специалисты привели в порядок шесть скверов города. Там обновили пешеходные дорожки, фонари, лавочки. Также были отремонтированы дворовые территории и благоустроен бульвар со стороны 3-го микрорайона.
По словам Бирюкова, в Зеленограде разбили почти 100 тысяч квадратных метров газона и высадили 250 деревьев. В скором времени высадят еще около 2600 кустарников.
Помимо того, в Зеленограде усовершенствовали схему дорожного движения, расширили тротуары и отремонтировали асфальтобетонное покрытие, а также установили 530 фонарей с энергосберегающими лампами. После ремонтных работ на улицах города также появились 14 остановочных павильонов.
В октябре в районе Крюково в Зеленограде благоустроили бульвар и зону отдыха у пруда. Так, в 20-м микрорайоне прошло благоустройство бульварной зоны. Там проложили велодорожку, разместили детские и спортивные площадки, новые пешеходные дорожки и обустроили специальную площадку для собак.
А в сентябре в городе завершилось благоустройство территории Парка Победы. Там появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк. Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан.
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