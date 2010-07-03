Велодорожки появятся на улицах около метро "Юго-Восточная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У станции метро "Юго-Восточная" планируют обустроить велодорожки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

"Участок строительства ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" расположен в районе Выхино-Жулебино в ЮВАО столицы. Работы включают строительство внутриквартального проезда и парковки, реконструкцию существующих инженерно-технических коммуникаций, перекладку сетей, устройство наружного освещения и благоустройство территории", – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты планируют восстановить улицы Ферганскую и Ташкентскую, Самаркандский бульвар и Ташкентский переулок. Там создадут заездные карманы, остановки общественного транспорта, подпорные стенки и лестничные сходы.

Также в ходе работ планируется благоустроить территорию, создать вело- и пешеходные дорожки, обустроить зоны для отдыха и спортивные площадок.

Ранее сообщалось, что станцию "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро оформят в стиле среднеазиатских дворцов. На потолке повесят плафоны в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами будет напоминать перевернутые арки с зубцами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах. Платформу облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином.

Открытия второго участка Некрасовской ветки "Авиамоторная" – "Косино" ждут жители районов Нижегородский, Выхино-Жулебино, Некрасовка, Текстильщики и Кузьминки. В среднем москвичи будут экономить в пути около 20 минут. Розовая ветка станет дублером юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии. 20-километровая Некрасовская ветка протянется до "Авиамоторной", то есть до пересечения с желтой веткой. А после открытия восточного участка Большой кольцевой линии "Авиамоторная" станет частью БКЛ.

