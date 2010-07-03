Второй участок Некрасовской линии метро достроят в декабре

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Строительство второго участка Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется завершить к середине декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительные работы идут в хорошем темпе, готовность четырех станций на участке оценивается в 90%. "Основные работы мы планируем завершить к 15 декабря", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Когда строительные работы завершатся, специалисты приступят к наладке оборудования. Это может занять от двух недель до трех месяцев в зависимости от конкретных условий, уточнил заммэра. После этого откроется пассажирское движение.

Отмечается, что параллельно с возведением станций ведется благоустройство прилегающих территорий.

Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.

В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.