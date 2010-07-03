Некрасовскую линию метро могут продлить в центр Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Некрасовскую линию Московского метрополитена могут продлить в центр столицы после 2027 года. Технические возможности направления допускает реализацию подобного проекта, сообщил "Интерфакс".

"Уже сегодня при строительстве станции метро "Нижегородская", которая свяжет Некрасовскую линию и Большое кольцо, закладывается техническая возможность продления радиуса в центр города", – объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, к этой теме в правительстве могут вернуться не раньше 2027 года. Полноценное решение о продлении ветки можно будет принять только на основе данных о пассажиропотоке, а также в случае появления новых районов или точек притяжения.

Строительство участка Некрасовский линии метро – от станции "Косино" до "Нижегородской" – планируют завершить к середине декабря 2019 года.

Движение по первому участку радиального направления – от "Некрасовки" до "Косино" – было открыто в июне 2019 года.