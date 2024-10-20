Первая в России аллея отцов появилась в столице

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Участники СВО, спортсмены, общественные деятели и артисты российской эстрады посадили деревья в ландшафтной зоне комплекса "Остров мечты", которая стала первой аллеей отцов в Москве, сообщает РИА Новости.

Среди них отцы-герои Сергей Борисов, Ислам Борлаков, Павел Гришин, Андрей Домнин, Станислав Егоров, Дмитрий Иванов, Дмитрий Камалетдинов, Николай Маркушин, спортсмены Юрий Рогачев, Дмитрий Желябин, заслуженный артист РФ Денис Майданов и другие.

Участники акции высадили на аллее отцов клены с именными табличками. Кроме того, Денис Майданов исполнил гимн отца.

Празднование Дня отца проходит в воскресенье, 20 октября, на ВДНХ. В честь праздника подготовлена специальная акция, в рамках которой папы вместе с детьми смогли получить скидку 30% при посещении двух объектов семейного парка развлечений "Орион". Кроме того, в честь Дня отца организованы тематические экскурсии на площадках Музейного города ВДНХ.

Всероссийский День отца учрежден в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября.